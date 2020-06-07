ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ17863 حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في اسرائيل إلى 17863 إصابة من بينهم 298 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474، في زيادة بلغت 67 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ39 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 27، تم وصل 23 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل مجددا إلى دفع وزارة الصحة الإسرائيلية لاتخاذ عدة إجراءات احترازية جديدة من بينها التصديق على افتتاح أول مصنع إسرائيلي للإنتاج الكمامات طراز n95.

وأفادت القناة السابعة العبرية أن مدير المشتريات بشركة سيون الطبية قررت افتتاح المصنع علي أن يتم إنتاج 2 مليون كمامة في الشهر.