اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 07:36 م
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ارتباك حركة المرور بشارع الخصوص بسبب هبوط أرضي .. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 06:57 م
ارتباك حركة المرور بشارع الخصوص بسبب هبوط أرضي .. صور هبوط أرضى فى الخصوص
القليوبية نيفين طه

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شهد الشارع العمومي بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم هبوط أرضي به مما أثر علي حركة المرور بالشارع.

وقال رئيس مدينة الخصوص لـ"اليوم السابع"، إن الهبوط نتج عن طريق تأكل بقلب بالوعة صرف صحي موجودة بالشارع مما أدى الي تلك الهبوط وعلي الفور تم محاطة مكان الواقعة حرصا علي المارين بالشارع ،وجاري إصلاحه حاليا.

ونوه أن المرور بالشارع يسير بسهولة ويسر ولم ينتج عن الهبوط أي أضرار وان الأجهزة التنفيذية تعمل علي قدم وساق حتي يتم إصلاحه مطمئنا المواطنين أنه لا حول من تلك الهبوط .

وفي سياق متصل أكد محافظ القليوبية ، على ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من متابعة حظر التجوال وغلق المحلات فى المواعيد المقررة وكذلك فض أى أسواق فى حينها، على أن يتم بالتوازى متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالقري والمدن والأحياء بجميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفه يومية ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة وعدم الإزدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء الجدد بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق القمامة.

وعلى صعيد آخر أكد المحافظ، على إزالة كافة  التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها قبل أن تتفاقم ويصعب فيما بعد التعامل معها، مشيرا إلي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وسيحاسب الجهات التنفيذية المقصرة في تنفيذ إزالة تلك المخالفات.

وفى هذا الإطار أوضح المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة الجيدة والدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الاختصاص والالتزام برد الشىء لأصله بعد الإنتهاء من الأعمال القائمة.

 

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هبوط ارضي

الخصوص

القليوبية

اخبار مصر

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