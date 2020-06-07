اليوم السابع
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اختبار الأجسام المضادة في بريطانيا يخطئ في ثلث النتائج الإيجابية لكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:00 ص
اختبار الأجسام المضادة في بريطانيا يخطئ في ثلث النتائج الإيجابية لكورونا اختبار الأجسام المضادة
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة حديثة أن اختبارات الأجسام المضادة التي تستخدمها وكالة الصحة العامة في إنجلترا "PHE" قد تفتقد إلى ثلث النتائج الإيجابية، ويأتي هذا في الوقت الذي يتعمق فيه فشل اختبارات فيروسات كورونا في بريطانيا، بحسب ما ذكرت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية، وقالت الجريدة أن هناك شركة حصلت على مليون جنيه استرليني من التمويل الحكومي في مارس لكنها أنتجت اختباراً لا يفي بالمعايير الرسمية حتى الآن.

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وقد ألغت وزارة الصحة البريطانية بالفعل طلبات إجراء اختبارات مذهلة بقيمة 70 مليون جنيه استرليني والتي تبين أنها ليست جيدة، بينما يتعين عليها الاحتفاظ بقيمة إضافية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني وإيجاد طرق لاستخدامها.

زعم العلماء أن واحدة من الاثنين التي وافق عليها المسؤولون في الأسبوع الماضي لم يتم اختبارها وفقًا لمعايير صارمة قبل أن توافق المملكة المتحدة على شراء الملايين منهم.

وتم إجراء هذا الاختبار نفسه من قبل شركة ، Roche ، حيث تم توظيف أحد كبار المقيّمين في الصحة العامة في إنجلترا كمدير لما يقرب من 20 عامًا حتى مارس - على الرغم من أنه لم يشارك في الموافقة عليه.

وقال الخبراء إن الطريق إلى اختبار الأجسام المضادة في المملكة المتحدة - كانت "فوضى طويلة المدى" مليئة بالنكسات التي تهدر الأموال.

الموافقة في مايو على اثنين من الاختبارات التي أجراها عمالقة الأدوية روش وأبوت يعني أن الاختبار جاري أخيرًا لعمال الرعاية الصحية في بريطانيا ، لكن الخبراء يقولون إنه كان يمكن أن يحدث قبل أشهر إذا تصرف المسؤولون بشكل أسرع.

ووفقاً للدراسة تبين أن اختبار EuroImmun IGg ELISA الي استخدمته وكالة الصحة العامة كان حساساً بنسبة 67 % فقط ، ومتوسط ​​حساسية اختبار روش بين 87 و 88 % ، ومتوسط حساسية ​​اختبار أبوت 93-94%.

وقد قاد المسؤولون اختبار الأجسام المضادة في المملكة المتحدة، ومنعت الأسبوع الماضي الشركات الخاصة من بيع الاختبارات المنزلية للأشخاص بسبب مخاوف بشأن الدقة.

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وبينما تستخدم وكالة الصحة العامة اختبارًا للمراقبة والذي قد يكتشف اثنين فقط من بين ثلاث نتائج إيجابية، بحسب ما لاحظ أحد العلماء.

ووجدت إحدى الدراسات أن الاختبار المستخدم لجمع بيانات الصحة العامة في إنجلترا حول عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس هو بالفعل دقيق بنسبة 67 % فقط.

ألغت وزارة الصحة الطلبات التي تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه استرليني من اختبارات الأجسام المضادة لأنها تبين أنها ليست جيدة بما فيه الكفاية ؛

أنتجت شركة Mologic ، الشركة التي منحتها الحكومة مليون جنيه إسترليني في مارس لتطوير اختبارها ، اختبارًا لا يفي بمعايير الدقة في المملكة المتحدة.

يزعم العلماء أن الاختبار الأول الذي وافقت عليه الحكومة ، والذي أنتجته شركة روش ، لم يتم اختباره بدقة كافية.

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وبدأ البحث البريطاني عن اختبار الأجسام المضادة، الذي يكشف عما إذا كان دم شخص ما يظهر علامات عدوى سابقة بكورونا، بشكل جدي في 19 مارس عندما تعهد رئيس الوزراء في خطاب عام للحصول على اختبارات "بسيطة مثل اختبار الحمل '' المتاحة للأشخاص لاستخدامها في المنزل .

كان الأمل أن يتمكن الناس من معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس بالفعل، ويمكن للحكومة تتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان.


اختبار الأجسام المضادة

الأجسام المضادة

تحليل الأجسام المضادة

اختبار الأجسام المضادة لكورونا

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