اليوم السابع
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إيقاف أعمال بناء وحملات مكثفة لضبط الأسواق والمحلات بحى الأربعين بالسويس.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 05:32 م
إيقاف أعمال بناء وحملات مكثفة لضبط الأسواق والمحلات بحى الأربعين بالسويس.. صور جانب من إزالة التعديات
السويس - السيد فلاح

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قام اليوم حى الأربعين بمحافظة السويس، برئاسة العميد إيهاب سراج، رئيس الحى بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الأربعين بإيقاف محاولة أعمال بناء وتعدى على أملاك الدولة بالسادات خلف مجمع المدارس وتم إزالة المخالفات وتم إحالة الواقعة والمخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة بشأن إيقاف كافة أعمال البناء لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

 

ومن ناحية أخرى قامت اليوم الأحد اللجنة المشكلة من حى الأربعين وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والطب الوقائى بشأن الرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين فى ضوء التدابير المتخذة للتغلب على فيروس كورونا، بالمرور والتفتيش على عدة مناطق بشارع الجيش وميدان الأربعين وتم رفع الإشغالات والمخالفات وتم ضبط 15000 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وسجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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السويس

اخبار السويس

ايقاف البناء

ازاله مخالفات البناء

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