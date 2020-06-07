إنفوجراف.. 7 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية فى 21 يوينو الجارى

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة لعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 21 يونيو الجارى، والتى نستعرضها فى النقاط التالية.
- تعقد الإمتحانات 21 يونيو 2020 فى 56 ألف لجنة فرعية.
- تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة.
- اللجنة تضم 14 طالبا ويطبق فيها التباعد بين الطلاب بمسافة متر ونصف.
- توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 مليون جاونتى.
- تعقيم اللجان ووحدات الكونترول بشكل يومى وتوفير بوابات للتعقيم.
- الكشف علي الجميع من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة.
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