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إنفوجراف.. 7 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية فى 21 يوينو الجارى

الأحد، 07 يونيو 2020 09:49 م
إنفوجراف.. 7 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية فى 21 يوينو الجارى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة لعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 21 يونيو الجارى، والتى نستعرضها فى النقاط التالية.

 

- تعقد الإمتحانات 21 يونيو 2020 فى 56 ألف لجنة فرعية.

- تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة.

- اللجنة تضم 14 طالبا ويطبق فيها التباعد بين الطلاب بمسافة متر ونصف.

- توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 مليون جاونتى.

- تعقيم اللجان ووحدات الكونترول بشكل يومى وتوفير بوابات للتعقيم.

- الكشف علي الجميع من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة.

- يسمح للطالب فقط بالدخول إلى لجنة الامتحان الذى لا تظهر عليه أى مشكلات صحية.

انفوجراف

التعليم

الثانوية العامة

وزير التعليم

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