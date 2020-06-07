اليوم السابع
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إصابة 19 شخصا بينهم 12طفلا فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأحد، 07 يونيو 2020 05:02 م
إصابة 19 شخصا بينهم 12طفلا فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف إنقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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شهد الطريق الصحراوى الشرقى، نزلة بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووقوع إصابات تم نقلها إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

وأصيب 19 شخصا بينهم 12 طفل فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ، على الطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف ، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص نزلة بوابة تحصيل الرسوم ، بمدينة بنى سويف اتجاه المنيا .

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق اسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى، " حسن سيد محمد، ٤٥ عام ، وابراهيم شلقامى ابراهيم 10 اعوام ، وعلى محمد محمد، 66 عام ، وهدى سلطان أبراهيم، 17 عام ، وعلام على محمد، 10 اعوام ، و امل علام محمد ، 45 عام ، ومحمد شفيق خيري ، 7 اعوام ، وخيرى شفيق خيري،  3 اعوام ، وحسين شفيق خيرى 6 اعوام ، وحمزه شفيق خيري ، 9 اعوام ، و أحمد شفيق خيري ، 12 عام " .

كما استقبل المستشفى "أحمد عثمان ناجح ، 11 عاما ، و محمد عثمان ناجح ، 7 اعوام ، وريتاج عثمان ناجح ، 3 اعوام ، وحسين عثمان ناجح ، 8 اعوام ، و نورا على حسين ، 35 عام ، وبكرى ناجح محمد 32 سنة هاجر ناجح محمد ، ٢٨عام ، وامال شفيق خيري ، ٤ اعوام .

وتبين أن المصابين يقيمون بمحافظة المنيا ، وأن حالتهم مستقرة ، حيث أن أغلب الإصابات جروح وكدمات متفرقة وتلقوا الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

 


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