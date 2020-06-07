إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تعرض خفيران للإصابة بطلقات نارية، أثناء قيامها بتأمين مكتب بريد أم خنان، التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على يد عدد من المسلحين .

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الخفيرين المكلفين بتأمين مكتب بريد أم خنان بمركز قويسنا، على أيدى عدد من المسلحين وفروا هاربين.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا العام، وجارى إسعافهم، والعمل على العلاج الطبى المناسب لهم .

وأكدت مصادر بمديرية أمن المنوفية، أن سبب التعدى المسلح على مكتب البريد لا يمكن الجزم به، وأنه من أجل الاستيلاء على مكتب البريد، وبخاصة أن الاعتداء تم على الأفراد مباشرة وفروا هاربين.

وشكل مدير أمن المنوفية، فريقا للبحث الجنائى للكشف عن التفاصيل الكاملة وعن ملابسات الواقعة، وملاحقة المتورطين بها للحد من انتشار الجريمة.