إصابة أربعة أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف اليوم الأحد حادث انقلاب سيارة ملاكى ووقوع مصابين تم نقلهم لمستشفى بنى سويف الجامعى، وأصيب أربعة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نزلة بياض العرب بنى سويف من الطريق الصحراوى الشرقى.

ونقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف أربع مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى و محمد عبدالله سالم 32 سنة سباك مصاب كسر بالقدم اليسري و فتوح محمد هاشم 30 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وحسن محمد ابو سيف 35 سنة مصاب استباه ما بعد الارتجاج وحسن عبدالوهاب حسن 43 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه جميعهم مقيمون مدينة المنصورة.