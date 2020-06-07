اليوم السابع
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إدارة خدمة المواطنين بالأقصر تعلن مواصلة تلقى كل الشكاوى والعمل على حلها

الأحد، 07 يونيو 2020 06:07 م
إدارة خدمة المواطنين بالأقصر تعلن مواصلة تلقى كل الشكاوى والعمل على حلها إدارة خدمة المواطنين بالأقصر تعلن مواصلة تلقى كافة أنواع الشكاوى
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد جمال فلتس مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن العمل مستمر على مدار اليوم بالإدارة من تلقى الشكاوى والرد عليها وحلها، ما عدا يوم المواطن الذى كان يعقد الاثنين من كل أسبوع، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنهم مستمرون فى تلقى كافة الشكاوى العامة والخاصة منها وحتى المشكلات الفئوية المتعلقة بالعمالة التى تأثرت بالجائحة، وتم الإتصال بمديرية القوى العاملة والتى إنتهت لصالح العمال، وكذلك تلقى مشكلات فيروس كورونا وحلها بشكل فورى بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارات الصحة فى جميع المراكز والمدن.

وكانت قد قدمت محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية عدد من الخطوط الساخنة والهواتف لخدمة المواطنين، والتى تخص كل ما يهم المواطنين والحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بكورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر، على التيسير على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم للحصول على أفضل الخدمات، حيث أعلنت المحافظة عن أرقام الخطوط الساخنة والهواتف الخاصة لجميع المركز والمدن ومديرية الصحة ومستشفيات العزل، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

كما أعلنت محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص الخط الساخن بالمحافظة (01020377777) ويعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة، وجاء ذلك بعد تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصياً"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.


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