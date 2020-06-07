اليوم السابع
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إخلاء سبيل 4 أشخاص بينهم أمام مسجد لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بالمنيا

الأحد، 07 يونيو 2020 03:26 م
إخلاء سبيل 4 أشخاص بينهم أمام مسجد لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بالمنيا مديرية امن المنيا - ارشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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قررت نيابة شمال المنيا ، إخلاء سبيل 4 أشخاص بينهم أمام مسجد لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع الصلاة داخل المساجد ، وكان إمام المسجد قد أقام الصلاة داخل أحد المساجد بمدينة العدوة ، برفقته 3 مصلين آخرين وتم القبض عليهم ، واحالتهم إلى النيابه التى قررت إخلاء سبيلهم .

ومن ناحية أخرى واصل اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بعدد من المستشفيات، التى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، حيث شملت الجولة عددا من المستشفيات المركزية والحميات بمراكز أبوقرقاص ، ملوى وديرمواس.

تأتى جولات المحافظ ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، لاتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ خلال جولته رؤساء المراكز بالتأكد من تطبيق إجراءات العزل المنزلى للحالات البسيطة ، ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، من خلال لجان للوحدات المحلية.

والتقى المحافظ بعدد من المرضي، حيث استمع الى شكواهم ومطالبهم ووجه بحل جميع الشكاوى، وتوفير الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، مع التأكيد على تواجد الاطقم الطبية والتمريض ومسئولى المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

ووجه المحافظ خالص شكره وتحياته للجهود المخلصة لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بجهدهم وتفانيهم فى العمل مؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة لهم فى ظل ما يواجهونه خلال الفترة الطارئة الحالية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا والقيام بكافة اجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا عدم السماح بتدنى مستوى الأداء أو التقصير فى أداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالى المنيا.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات ، حيث وجه بتخصيص سيارة من الوحدة المحلية لنقل جميع النواقص من الادوية والمستلزمات الطبية من مخازن مديرية الصحة ، مشددا على استمرار اعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية.

 


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