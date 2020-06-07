أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

كتبت أسماء نصار

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى رسالة توعية فى أول ظهور له عبر الفيديو بعد خروجه من العزل المنزلى لمخالطته محافظ الدقهلية الذى أصيب بفيروس كورونا فى 19 مايو الماضى .





وقال وزير الرى فى رسالته: "طبعا احنا فى زمن الكورونا، بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة حافظ على المسافات والتباعد لأنها حاجة مهمة جدا علشان دى حماية لينا كلنا ولكل اللى حوالينا"



وشدد وزير الموارد المائية والري، فى تصريحات سابقة له على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.



كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.