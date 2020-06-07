اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنتونى فاوتشى: مظاهرات جورج فلويد "الوصفة المثالية" لزيادة إصابات كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 08:38 م
أنتونى فاوتشى: مظاهرات جورج فلويد "الوصفة المثالية" لزيادة إصابات كورونا انتونى فاوتشى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إنه في الوقت الذي يواصل فيه عشرات الآلاف من الأمريكيين النزول إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الأعزل الذى قتل على أيدى شرطى، أعرب زعيم الاستجابة الأمريكية للوباء عن قلقه العميق من أن المظاهرات قد تتسبب في ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا.

وأعرب الدكتور أنتوني فاوتشى عن أنه "قلق للغاية" لرؤيته اندلاع الاحتجاجات في نهاية الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها "الوصفة المثالية" لنشر المرض.

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، "عندما جلست أمام التلفزيون وشاهدت الشاشة تنتقل من واشنطن العاصمة إلى مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس إلى فيلادلفيا، شعرت بالقلق حقًا".

ولكن يجادل العديد من الأطباء بأن الكفاح من أجل العدالة العرقية أكثر أهمية من حماية الحشود من كوفيد19.

وكان موقع "أكسيوس" أفاد أن السلطات الصحية فى 14 ولاية على الأقل أبلغت عن المزيد من الحالات الجديدة لفيروس كورونا الجديد الأسبوع الماضى مقارنة بالأسبوع الذى سبقه، حيث شهدت تكساس وأريزونا وأوريجون أكبر زيادة وذلك بعد قرار فتح الاقتصاد.

ورغم أن البيانات التى أكدتها الولايات الأخرى أظهرت درجات أقل من التغيير فى الحالات التى تم تحديدها على مدى الأسبوعين الماضيين، إلا أن العديد - بما فى ذلك كاليفورنيا ونورث كارولينا - واصلت الإبلاغ عن إصابات جديدة بكميات كبيرة.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن معظم الولايات المتحدة فتحت جزء من اقتصاداتها منذ تطبيق القيود مع بداية انتشار الجائحة. ولكن يبدو أن الولايات التى أعيد فتحها فى وقت سابق شهدت زيادة فى الإصابات فى متوسط ​​سبعة أيام من الحالات الجديدة التى تم تشخيصها.

سجلت ولاية أريزونا أكبر ارتفاع، حيث تم تحديد أكثر من ضعف عدد الحالات التى تم تحديدها الأسبوع الماضى مقارنة بالأسبوع السابق، تليها أوريجون وتكساس. كانت أعداد الحالات الأسبوعية المسجلة فى ولاية أوريجون أقل بكثير من تلك المسجلة فى ولاية تكساس.


جورج فلويد

كورونا

انتونى فاوتشى

ترامب

كورونا فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنتونى فاوتشى.. عقدة ترامب المزعجة "فيديو"

الأربعاء، 13 مايو 2020 12:30 م

كورونا يحاصر ترامب ويتسلل لـ"البيت الأبيض".. طبيب فريق المكافحة أنتونى فاوتشي يدخل دائرة الاشتباه.. إصابتان فى صفوف الإدارة تثير القلق.. ومخاوف بشأن سلامة الرئيس .. ومتحدثة: نتخذ تدابير كافية لحمايته

الأحد، 10 مايو 2020 01:00 م

التاريخ يعيد نفسه.. محارب الأنفلونزا الإسبانية نسخة كربونية من أنتوني فاوتشي مسئول أزمة كورونا بأمريكا.. 100 عام تفصل بين الطبيبين.. والمهنة مكافح الوباء.. وكلاهما نصح بالتباعد الاجتماعى وحذر من انتشار الأمراض

الجمعة، 08 مايو 2020 12:44 ص

نيوزويك: أنتونى فاوتشى دعم مختبر ووهان للفيروسات بملايين الدولارات

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة