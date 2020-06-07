أمين عام المستشفيات الجامعية: السيطرة على كورونا بالكمامات والتباعد وليس الحظر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، أن الدول التى تفشى فيها فيروس كورونا سيطرت عليه بالكمامات والماسكات، وليس بإجراءات الحظر، موضحا أنه فى دولة اليابان على سبيل المثال تعتبر من أقل الدول فى عدد الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة انتشار ثقافة ارتداء الماسكات بها.

وأشار عبد الغفار، خلال اجتماعى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لبحث آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا، إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت فى بداية أزمة فيروس كورونا أن يكون ارتداء الماسكات داخل المستشفيات فقط، ولكن آخر تحديث لتوصايتها أكد أهمية ارتداء الماسكات بالشارع أيضا، وبالتالى يمكن السيطرة على الفيروس من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

واستطرد عبد الغفار: "لو أجرينا مسح عشوائى هيطلع ناس إيجابى بفيروس كورونا ومش حاسين، وعملنا بالفعل مسح فى قطاعات ولقينا ناس عندها إيجابى ومش حاسين، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج، وما يتم بعض العلاجات التى تتعامل مع الأعراض فقط".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد بحضور ممثلى وزارة الصحة والتعليم العالي.