أمن الجيزة يؤمن حملة لإزالة العقارات المخالفة بمنشأة القناطر والهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، تأمين حملات الإزالة التي تشنها محافظة الجيزة، للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكيها.

وأسفرت حملة أشرفت على تأمينها مديرية أمن الجيزة، على إزالة عدد من العقارات المخالفة بمنطقتي منشأة القناطر والهرم، وجاري مواصلة حملات الإزالة بأنحاء المحافظة.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:

مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المبانى، وهى كالتالى:

- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.