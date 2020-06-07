اليوم السابع
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أمن أسوان يرصد 186 مخالفة مرورية ويضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات

الأحد، 07 يونيو 2020 05:54 م
أمن أسوان يرصد 186 مخالفة مرورية ويضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 186 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط  دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 18 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 27 مخالفة.

وتحرير 43 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 94 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط  19 قضية تموينية شملت 8 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و(5) قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط  6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.


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