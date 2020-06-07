اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 10:10 م
خالد صلاح
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أمريكا: إصابات كورونا مليون و 920 ألفا و904 حالات

الأحد، 07 يونيو 2020 08:59 م
أمريكا: إصابات كورونا مليون و 920 ألفا و904 حالات محاولات لمنع تفشى كورونا فى أمريكا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت حتى اليوم الأحد مليون و 920 ألفا و904 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 29214 حالة إصابة عن الإحصائية السابقة.

وأضافت أن الوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة زادت 709 حالات ليبلغ الإجمالي 109901 وفاة.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت السادس من يونيو مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.  


كورونا

امريكا

اصابات كورونا

الولايات المتحده

وفيات كورونا

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