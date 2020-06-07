أفريقيا تتخطى حاجز الـ 183 ألف إصابة بكورونا و الوفيات 5041 شخصا

هند المغربي

شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات الأحد، إلى 183 ألفا و474 إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 183 ألفا و474 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 5 آلاف و41 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 81 ألفا و367 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 53 ألفا و39 إصابة، تليها غرب أفريقيا 49 ألفا و942 إصابة وجنوب أفريقيا 40 ألفا و975 إصابة وشرق أفريقيا 21 ألفا و263 إصابة ووسط أفريقيا 19 ألفا و555حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.