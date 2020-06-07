كتبت ـ إيمان حنا

كشف العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانىء بالنيابة في شرطة دبي، ظواهر سلبية تم رصدها على الشواطئ عقب إعادة فتحها امام المواطنين، ومن بين تلك الظواهر ترك بعض الأهالى أطفالهم يلهون بالقرب من الآخرين أو اصطحاب أطفال حديثي الولادة وتركهم على الشاطئ مما يجعلهم عرضة للعدوى، وفق البيان الإماراتية.أضاف أن هناك أشخاص يتم التنبيه عليهم في اتباع الاجراءات الاحترازية إلى أنهم لا ينصاعون لذلك وبمجرد أن يغادر الشرطي أو المتطوع لا يرتدون الكمامة وهو الأمر الذي يعرضهم للمخالفة، مشيرا لخطورة تلك السلوكيات على صحة الأطفال .

وسجلت شرطة دبي خلال الفترة الماضية أكثر من 100 مخالفة تنوعت بين عدم التزام بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة على الشواطئ، كما لجأت إلى استخدام طائرات من دون طيار لمراقبة الشواطئ من الجو والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد أعلن في بيان له أواخر مايو الماضى إعادة فتح 4 شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي، والشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر.