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أطباء جامعة طنطا ينقذون سيدة روسيه من الموت بعد إصابتها بنزيف فجائى في المخ

الأحد، 07 يونيو 2020 10:35 ص
أطباء جامعة طنطا ينقذون سيدة روسيه من الموت بعد إصابتها بنزيف فجائى في المخ الفريق الطبى والتمريض بعد إجراء العملية
الغربية - عادل ضرة

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نجح فريق من أطباء مستشفى جامعة طنطا، فى إنقاذ مواطنه روسيه من الموت، اثر إصابتها بنزيف فجائى بالمخ ، نتيجه تمدد بشريان بالمخ.

وخضعت المريضه لجراحة عاجلة استمرت 3 ساعات، وتمت السيطرة على النزيف وإنقاذ حياتها.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيه ، فى بيان صحفى ، إن المريضة روسية الجنسية وتبلغ من العمر 42 سنة، وأصيبت بنزيف فجائى بالمخ، نتيجه تمدد بشريان بالمخ وهى حاله طارئه تحتاج تدخل فورى وبتقنيه عاليه جدا   .

وأضاف أنه تم تجهيز المريضه للعمليات سريعا ، وتكون الفريق الطبى من الدكتور حازم عبد الخالق القائم بعمل مدير مركز الطب النفسى ، والدكتور أحمد رويشه ، وفنيين تمريض ، وأشعه شفق صلاح ومصطفى سلطان ، واستمرت الجراحه لمده 4 ساعات ، نجح خلالها الأطباء فى غلق التمدد بالمخ على الفور باستخدام ملفات حلزونيه عن طريق القسطره المخيه حتى يتوقف النزف وتم اجراء العمليه ، مؤكدا أن المريضه حالتها مستقره وتم وضعها الرعاية الصحية.

وكان الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا ، قد اعلن عن الانتهاء من إجراء 428 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين، فى ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية التى تشملها المبادرة.

وأكد سليم فى بيان له، حرص المستشفى على الاهتمام بتقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا، فى ضوء تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى.

وأضاف، أن جراحات العظام تصدرت عمليات التخصصات الجراحية بواقع 166 جراحة، كما تم إجراء 95 جراحة مخ واعصاب واورام المخ، و 95 جراحات طارئه، و 21 جراحة قلب مفتوح، و 30 جراحة عيون، و 19 جراحة أنف وأذن، و 2 حالة تداخلات أورام كبد.

 

 


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