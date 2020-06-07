أطباء بنى سويف يسهمون فى دعم المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة لمواجهة كورونا

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتور مصطفى هارون رئيس نقابة أطباء بنى سويف الفرعية ، على دعم مجلس النقابة الفرعية وجمعيته العمومية لمستشفى التأمين الصحى بمستلزمات وأجهزة طبية للمساهمة فى سد احتياجاتها، حيث تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتصرف الأدوية والعلاج اللازم ضمن بروتوكول وزارة الصحة .

وأضاف هارون فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن المستلزمات والاجهزة الطبية التى تسلمتها المستشفى شملت، 1000 جاون ، 90 بدلة عزل واقية، 100 فاس شيلد، 3 أجهزة نسبة أكسجين، 100علبة ماسك جراحى، 10 أجهزة قياس أكسجين، 20 منظم أكسجين، 2 شفاط جراحى كبير، 8 أجهزة ضغط ، 40 بدلةعزل واقية ، 40 كارتونة ماسكات، ومجموعة من بخاخات رش الكلور.

وأشار هارون إلى أن الأطباء هم جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول ضد مرض كورونا، بينهم من لقى ربه ونحسبه من الشهداء وآخرين أصيبوا ويعالجون من المرض، لافتا إلى أن أطباء بنى سويف يعملون فى المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه والاصابة بالفيروس ، كما يسهمون فى دعمها وتوفير احتياجاتها من المستلزمات والمعدات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى هارون نقيب اطباء بنى سويف، قد أعلن أنه منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، بدأت النقابة الفرعية فى تجميع تبرعات الأطباء "مستلزمات ومعدات وبدل طبية" ثم إرسالها إلى المستشفيات، وتقديم الدعم المعنوى للطواقم الطبية والاطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم، مطالبا المواطنين بدعم الأطباء والتمريض وعدم اعتراض سائق سيارة أجرة تاكسى أو سرفيس على نقل ممرضة إلى أى مكان تريده بدعوى الخوف من العدوى، لأنها تضحى بنفسها من أجلنا جميعا وتسهم فى علاج وشفاء حالات الإصابة بالفيروس دون خوف أو هروب من موقعها .