اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 08:50 م
خالد صلاح
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

الأحد، 07 يونيو 2020 08:42 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020 ذهب

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 7-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 203.44 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  203.44 ريال  بما يعادل  54.18 $

سعر الذهب عيار 22 

بنحو  186.49 ريال  بما يعادل  49.67 $
 

سعر الذهب عيار 21  

بنحو 178.02 ريال  بما يعادل  47.41 $
 

سعر الذهب عيار 18  

بنحو  152.58 ريال  بما يعادل  40.64 $
 

سعر الذهب عيار 14  

بنحو  118.68 ريال  بما يعادل  31.61 $
 

سعر الذهب عيار 12 

بنحو  101.72 ريال   بما يعادل  27.09 $
 

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,327  ريال   بما يعادل  1,685 $
 

سعر جنيه الذهب 

بنحو 1,424 ريال   بما يعادل   379.27 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 203,442 ريال  بما يعادل 54,180 $
 
 
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
 
ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

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