اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن اليوم السبت.. الكيلو بـ24 جنيها والبيض بـ 25 جنيها للكرتونة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:03 م
أسعار الدواجن اليوم السبت.. الكيلو بـ24 جنيها والبيض بـ 25 جنيها للكرتونة صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-6-2020 ، استقرارا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة، حيث سجل سعر الكيلو24 جنيها من المزرعة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب اجازة عيد الفطر المبارك. 
 
 
 وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن من المزرعة 24جنيها للكيلو ،  فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-29جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32جنيها.
 
والجدير بالذكر أن  شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 %، من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 
 
 
 

الدواجن

سعر الدواجن اليوم

سعر كرتونة البيض

اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار اليوم

بورصة الدواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة