اليوم السابع
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أزهر الإسكندرية تواصل متابعة المعاهد لمتابعة استعدادات امتحانات الشهادة الأزهرية

الأحد، 07 يونيو 2020 04:52 م
أزهر الإسكندرية تواصل متابعة المعاهد لمتابعة استعدادات امتحانات الشهادة الأزهرية المنطقة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تواصل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، فى متابعة لجان الامتحانات وجاهزيتها لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية وفقا لتعليمات الصحة والأزهر ، منعا لانتشار فيروس كورونا ولحماية الطلاب  .

كما تفقد اليوم ، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله ، مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزى مدير إدارة التعليم الثانوى معهد رئيس منطقة الإسكندرية ، معهد المدينة المنورة للوقوف على أخر الاستعدادات للشهادة الثانوية

وكما تفقد معهدأبوقير الإعدادى الثانوى بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، بحضور الشيخ جابر الدمرداش شيخ المعهد؛ للوقوف على أخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ومتابعة ما تم استلامه من الأبحاث المطلوبة من طلاب النقل الإعدادى والثانوى والشهادة الإعدادية.

كان قد تفقد فصول المعهد وملحقاته ودورات المياه، والتأكد من استعداد المعهد وجاهزيته لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، والتأكيد على توفير كافة احتياجات اللجان، والاستعداد التام للامتحانات.

تفقد إبراهيم فاضل الوكيل الثقافى لمنطقة ازهر الإسكندرية اعمال ترميمات بين شباب منطقة سموحة وذلك بناءً على تعليمات الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ على خليل خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبتكليف من الشيخوأحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية.

وقامت اللجنة بتفقد الأعمال الإنشائية ببيت شباب سموحة للتأكد من سير العمل وإتباع جميع الإجراءات الوقائية والطبية والصحية للمهندسين والعمال أثناء العمل وقد رافقهم فى الزيارة أحد مهندسى وزارة الإنتاج الحربى المسند إليها العمل ببيت شباب سموحة.


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