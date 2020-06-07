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"أردننا جنة".. مبادرة سياحية أردنية لتشجيع السياحة الداخلية

الأحد، 07 يونيو 2020 02:19 م
"أردننا جنة".. مبادرة سياحية أردنية لتشجيع السياحة الداخلية البترا
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، أن الموسم الثانى من برنامج "أردننا جنة - أردننا بخير" للسياحة الداخلية، سينطلق رسميا فى العشرين من الشهر الحالى، بعد أن كان مقررا إطلاقه خلال الربيع الماضى، لكنه تأخر بسبب تداعيات جائحة وباء كورونا العالمية.

 

وقالت شويكة فى بيان صحفى أن الموسم الثانى من برنامج "أردننا جنة" سيشمل 60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الأولى تنطلق من الجنوب وتشمل 23 وجهة، والثانية تشمل 37 وجهة لمناطق الشمال والوسط.

 

وبينت أنه جرى فى الموسم الجديد لبرنامج "أردننا جنة - أردننا بخير"، إشراك المكاتب السياحية فى تسويق البرنامج إلى جانب الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، حيث جرى تحديث التطبيق الإلكترونى الخاص بالبرنامج بحيث تجرى عملية التسجيل والاشتراك فى البرنامج من قبل المواطنين والزوار بطريقة سهلة وميسرة، تتناسب مع متطلبات مرحلة التعافى من وباء فيروس كورونا.

 

 ولفتت إلى أن الوزارة قامت الأسبوع الماضى، وعبر موقعها الالكترونى ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بتعميم "دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا " الخاص بالقطاع السياحى، حتى تكون جميع المنشآت جاهزة، وذلك تماشيا مع مرحلة التعافى، وعودة القطاعات السياحية للعمل مجددا بعد قرار الحكومة الصادر الخميس الماضى بفتح المطاعم والمقاهى والفنادق والنزل السياحى والمواقع السياحية والطيران الداخلى.

 

وأضافت أن الدليل يهدف إلى تنظيم عمل المنشآت وأنشطة القطاع السياحى بعد إعادة النشاط للقطاع السياحى تدريجيا ضمن ضوابط وتعليمات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا Covid-19، بحيث تكون هذه المنشآت جاهزة للعمل مجددا، ويشمل الدليل المنشآت الفندقية وخدمات الإيواء والمطاعم السياحية، والمتاحف والأماكن المغلقة، والمخيمات والنقل السياحى، ومراكز الغوص والألعاب المائية، والأدلاء السياحيين.

 


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السياحة

اخبار مصر

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