اليوم السابع
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أحمد الجارالله للرئيس السيسى: العالم يؤيدك فى وقفتك مع ليبيا

الأحد، 07 يونيو 2020 08:24 م
أحمد الجارالله للرئيس السيسى: العالم يؤيدك فى وقفتك مع ليبيا الكاتب الكويتى أحمد الجارالله
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قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، إن العالم أجمع أيد وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا.
وقال الجارالله - في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد - : "‏يا رئيس مصر الجليل، أيدك العالم في وقفتك مع الجريحة ليبيا، التي حشدت لها تركيا والإخوان المسلمين، كل مجرمي العالم".
وأضاف قائلاً : "يا رئيس مصر الجليل، لا نريد أن نرى ليبيا مثل اليمن، ولامثل العراق، الشعب الليبي القليل العدد يذبح، وتركيا وجحافل الإخوان، يطمعون في ثروتها وجوار أرض النيل التي سبق وأن آذوها ونهبوها".


السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أحمد الجارالله

ليبيا

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