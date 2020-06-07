أحمد الجارالله للرئيس السيسى: العالم يؤيدك فى وقفتك مع ليبيا

قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، إن العالم أجمع أيد وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا.
وقال الجارالله - في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد - : "يا رئيس مصر الجليل، أيدك العالم في وقفتك مع الجريحة ليبيا، التي حشدت لها تركيا والإخوان المسلمين، كل مجرمي العالم".
وأضاف قائلاً : "يا رئيس مصر الجليل، لا نريد أن نرى ليبيا مثل اليمن، ولامثل العراق، الشعب الليبي القليل العدد يذبح، وتركيا وجحافل الإخوان، يطمعون في ثروتها وجوار أرض النيل التي سبق وأن آذوها ونهبوها".
أحمد الجارالله للرئيس السيسى: العالم يؤيدك فى وقفتك مع ليبياالأحد، 07 يونيو 2020 08:24 م
الكاتب الكويتى أحمد الجارالله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، إن العالم أجمع أيد وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أحمد الجارالله: القاهرة لن تسمح لقلعة الإخوان التركية أن تجاور بلاد النيلالسبت، 06 يونيو 2020 10:25 م
أحمد الجارالله: الشعب التونسى يرفض انبطاح "الغنوشى" للأوامر التركيةالأربعاء، 03 يونيو 2020 09:07 م
الجارالله: تدخل تركيا الدموى ومجازرها فى سوريا لن يلغى الحقوق الكردية المعترف بها عالمياالأحد، 13 أكتوبر 2019 10:58 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة