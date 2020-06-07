 الآثار" تطلق مجموعة من "الهاشتاجات" لنشر التوعية الآثرية خلال فترة الحظر المنزلى

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أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "هاشتاج" جديد بعنوان (#علماء_ آثار _مصريون)، والذي يسلط الضوء على أشهر علماء الآثار المصريين الذين افنوا حياتهم في سبيل الحفاظ على آثار بلدهم.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، في تصريح لها اليوم، إن ذلك (الهاشتاج) يأتي ضمن الأنشطة التفاعلية والمعارض "الأونلاين" التي أطلقتها الوزارة خلال فترة الماضية في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال شبكة التواصل الاجتماعى، وذلك خلال فترة الحظر المنزلي للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن (الهاشتاج) يساعد في نشر التوعية الأثرية للجمهور من خلال تبادل المعلومات المصاحبة للصور لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، كما يساهم في التنشيط السياحي للأماكن الأثرية الفريدة الموجودة بمصر، مشيرة إلى أن (الهاشتاج) أصبح أداة قوية ومؤثرة فى جذب اهتمام الرأى العام لقضايا بعينها.

وأضافت أنه تم منذ أول أبريل الماضي، ومستمر حتى الآن، إطلاق هاشتاج (#شاركنا تراثك من البيت)، وكان على مستوى الوطن العربي، بهدف تشجيع جمهور "السوشيال ميديا" من محبي تجميع العملات والتحف والطوابع والصور الفوتوغرافية مشاركة مقتنياتهم التراثية الخاصة مع حكي القصص المرتبطة بها، وذلك حرصا على التنوع وتبادل الثقافات وقبول الاختلاف.

وأوضحت أن "الهاشتاج" استمر طوال شهر رمضان بمشاركة مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم والعادات التراثية والتقاليد المتشابهة بين الدول العربية، وشارك به المئات من مصر والجزائر وفلسطين والمغرب ولبنان والأردن والسودان.

وأشارت إلى أنه تم كذلك إطلاق "هاشتاج" بمناسبة ذكرى رحلة دخول العائلة المقدسة مصر، والتي توافق الأول من يونيو، تحت عنوان( #صورتكبالدير #رحلةالعائلة_المقدسة) بهدف مشاركة الجمهور بصورة واحدة فقط بداخل أحد الأديرة أو الأماكن التي مرت عليها العائلة المقدسة أثناء رحلتها لمصر مع معلومة لا تزيد على سطرين عن الدير أو المكان.

ولفتت إلى أن القائمين على تلك المبادارات نخبة من الأثريين وهم نجوى بكر مسئول المعارض المجتمعية والدكتور شريف شعبان مسئول الندوات الثقافية ورباب محمود مسئول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة و منى غريب مسئول ملف أنشطة الأطفال.

ونوهت بأن الإدارة أطلقت العديد من "الهاشتاج" التفاعلي منها: "هاشتاج " صورة وفزورة ، يتم فيه تحميل صورة لموقع أثري أو قطعة أثرية ويشارك الجمهور في الإجابة عن اسم الأثر ومكانه وأي معلومات تاريخية أخرى مرتبطه به، وكذلك "هاشتاج " (أشهر خرافات الفراعنة) بهدف تصحيح الخرافات المرتبطة بالتاريخ المصري القديم.

وأكدت حرص الإدارة على مواكبة الاحتفالات حيث تم إطلاق العديد من (الهاشتاج) في المناسبات، مثل عيد الفطر المبارك وكان تحت عنوان (#صورتك بمسجد أثري #صلاةالعيد) لتشجيع الجمهور على "السوشيال ميديا" على المشاركة بنشر صورهم خلال الأعوام الماضية أثناء تواجدهم لصلاة العيد داخل أحد المساجد الأثرية مع معلومة عن تلك الآثار.

وأضافت أنه تم إطلاق "هاشتاج" للاحتفال بيوم التراث العالمي في ١٨ أبريل الماضى، حيث كان هناك تشجيع لمشاركة صور للأشخاص بأحد مواقع التراث العالمي وحكي قصص وتاريخ تلك الصور، وأيضا احتفالا بعيد الفصح ، و"أحد الزعف " وشم النسيم.

وأوضحت أنه في إطار الاحتفال بيوم المتاحف العالمي في ١٨ مايو الماضي، أطلقت الإدارة "هاشتاج" تحدي صورك في المتاحف ، مصاحب له أسئلة عن عدد المتاحف التي زارها المشاركون داخل وخارج مصر ، وأكثر المتاحف التي يتمنون العودة لزيارتها، مؤكدة أن "الهاشتاج" لقى تفاعلا وإقبالا كبيرا من الجمهور من المراحل العمرية المختلفة، وكان من المقرر أن يستمر ليوم واحد ومع الإقبال الشديد للمشاركة امتد لمدة خمسة أيام.