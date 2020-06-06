اليوم السابع
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وكيل "العلميين": إصابة أمين صندوق النقابة السابق بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 11:12 ص
وكيل "العلميين": إصابة أمين صندوق النقابة السابق بفيروس كورونا نقابة العلميين
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس محمد غريب، وكيل ثان نقابة المهن العلمية، إصابة أمين الصندوق السابق "أ.س" بكورونا وتم عزله بمستشفي العزل، مشيرا إلى أن حالته غير مستقرة، ويواجه ضيق بالتنفس ويحتاج إلي جهاز تنفس صناعي، وذلك بعد مخالطته لأحد المخالطين للمدير المالي الذي أُصيب بمقر النقابة بالألفى، لافتا إلى أن الإصابات تعددت  بين الموظفين وأسرهم، مشيرا إلى أن سبب انتشار الإصابات هو تعنت المسئولين علي المقرات بعدم التطهير والتعقيم وغلق المقرات لفترة العزل.
 
وأوضح غريب، فى بيان، أن أول إصابة بفيروس كورونا ظهرت كانت لموظف بإدارة الحسابات وتأكدت إيجابياتها بتحليل المسحة بحميات إمبابة، وتم العزل وبدء برتوكول العلاج، وبتعنت النقابة واستمرار فتحها وتكتمهم علي الخبر بدء بعدها تأكيد الإصابة بأحد موظفي خدمة الأعضاء وأسرته، وإصابة آخر بإدارة الحسابات وأسرته، وإصابة عمال البوفيه، وظهور الأعراض علي عدد آخر الذي اكتفي بالعزل المنزلي، وتناول العلاج.
 
وأشار إلى أن المجلس كان قد حذر منذ بداية ظهور أول حالة، ونبه علي المخالطين بالعزل إلا أن مخالفة التنبيهات، وتعنت المستولين علي النقابة بالقوة تسبب في انتشار الوباء دون مراعاة لصحة الموظفين والأعضاء وعائلاتهم، داعيا الله أن يشفى جميع المصابين، لافتا إلى ضرورة تجنب التردد على مقر النقابة بالألفى، وعلي كل من تردد هذه الفترة علي مقر النقابة بالالفي الالتزام بالعزل المنزلي.
 
وكان قد قال المهندس محمد غريب، وكيل ثان نقابة المهن العلمية، إنه تم عزل 3 موظفين بالنقابة، بعد ظهور الأعراض الأولية لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم إجراء المسحة لموظف، وتم عزل حالة ثانية بالحجر الصحي المنزلى، والحالة الثالثة لمخالطتها جنازة متوفى بكورونا.
 
 

نقابة العلميين

اصابه امين صندوق العلميين بكورونا

اصابات نقابة العلميين بكورونا

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