اليوم السابع
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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبو قير بالإسكندرية وتشيد بالخدمات الطبية.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 01:41 م
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبو قير بالإسكندرية وتشيد بالخدمات الطبية.. صور وزيرة الصحة تستمع لأحد المرضى
كتب وليد عبد السلام

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الوزيرة استهلت الوزيرة جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل،  وضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة من الإصابة بالفيروس.

وتفقدت الوزيرة أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات، كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والأشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وتابعت الوزيرة دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، وشددت مجددا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة  (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.

واستمعت الوزيرة خلال جولتها بالمستشفى إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، كما اطمئنت على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، ووجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، فيما حرصت الأطقم الطبية على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم ودعمها الدائم لهم.

 

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وزيرة الصحة

هالة زايد

وزارة الصحة

مستشفى ابو قير

الاسكندرية

كورونا

فيروس كورونا

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