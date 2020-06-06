اليوم السابع
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هل تنتقل عدوى كورونا من الأذن وهل تنقل دموع شخص مصاب الفيروس؟

السبت، 06 يونيو 2020 06:00 ص
هل تنتقل عدوى كورونا من الأذن وهل تنقل دموع شخص مصاب الفيروس؟ عدوى كورونا
كتبت فاطمة خليل

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الأنف والفم والعين 3 مداخل رئيسية لفيروس كورونا عندما يصيب أي شخص، لذا ينصح الأطباء بعدم لمس العين والأنف والفم وارتداء الكمامة لتقليل فرص التقاط العدوى، ولكن هل تنتقل عدوى كورونا من خلال الأذن وكيف تنقل دموع عين شخص مصاب الفيروس، هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، وفقاً لموقع جريدة نيويورك تايمز.

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وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الأذنين، لكنه ينتقل من العين والأنف والفم.

وقال الدكتور بنجامين بليير في مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن في بوسطن، لا يُعتقد أن الأذنين هي مسار لعدوى كورونا.

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وأضاف يشبه الجلد في قناة الأذن الخارجية الجلد العادي ، على عكس الأنسجة في الفم والأنف والجيوب الأنفية، وهذا يخلق حاجزًا يجعل من الصعب على الفيروس الدخول.

وأوضح الأطباء إن العيون قد تكون طريقًا للعدوى إذا سعل أو عطس شخص مصاب بالفيروس بجانبك والعدوى ممكنة أيضًا عند فرك عينيك بأيدٍ تعرضت للفيروس من خلال لمس الأسطح.

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وأشاروا إلى أن دموع شخص مصاب يمكن أن تنشر الفيروس أيضًا، لذا يعد غسل اليدين المتكرر، والتباعد الاجتماعي ، واستخدام أغطية الوجه في الأماكن العامة طرقًا لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك من خلال العين.

قد توفر النظارات أيضًا حماية إضافية، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، لذا يُنصح عمال الرعاية الصحية باستخدام نظارات السلامة عند علاج المرضى المحتملين.

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