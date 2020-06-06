نقيب أطباء الأسنان يقيم دعوى لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، بدعوى قضائية ضد أعضاء النقابة، لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة لطب الأسنان المنعقدة في 6 مايو الماضي، لبطلان قرار الدعوة للانعقاد، وأوضحت الدعوى أن النقيب العام لأطباء الأسنان في مصر هو المنوط به طبقًا للقانون تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة وقرارات الجمعية العمومية، وهو أيضًا المنوط به تمثيل النقابة العامة لأطباء الأسنان في المحافل الرسمية وأمام القضاء ودعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد، ورئاسة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، إلا أنه فوجئ في 6 مايو الماضي، بدعوة المجلس للانعقاد من قبل الأعضاء رغم مخالفة ذلك لنص المادة 35 من قانون إنشاء النقابة العامة للأسنان.

وأضافت الدعوى أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت باطلة بطلانًا مطلقًا؛ لمخالفة دعوة المجلس للانعقاد لما نص عليه قانون إنشاء نقابة طب الأسنان 46 لسنة 1969.

وأشارت إلى أن القانون حدد شروط دعوة المجلس للانعقاد، وكيف ينعقد ومن الذي يدعو إلى انعقاده والميعاد وكذا الطريقة، إلا أن الطالب بوجئ بدعوة بانعقاد المجلس على الميل مرسلة في 5 مايو الماضي، ولم يُرسل له جدول الأعمال الذي يحدده النقيب العام، رغم اعتراض معظم الأعضاء على توقيت الانعقاد في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الاجتماعات والتجمعات بسبب فيروس كورونا، وبالتالي أصبحت دعوة المجلس للانعقاد باطلة.

ولفتت إلى أنه على من دعا للاجتماع أن يعرض على النقيب العامة الغرض من هذا الاجتماع أولا، وجدول الأعمال ليناقش في ظل الأزمة التي تعيشها مصر في هذه الآونة الأخيرة، طبقا لما جاء بنصوص القانون، ناهيك عن ما في الاجتماع من مخالفة قرار الحظر والتجمعات باستئناف الدعوة للانتخابات في ظل اتخاذ الحكومة إجراءات تخفيف التجمعات البشرية وغيرها.

وذكرت أن هناك تلاعب وغموض وتكتم تمارسه النقابة العامة لطب الأسنان من خلال السكرتير العام وأتباعه -وفق الدعوى- بعيدًا عن النقيب العام في إجراءات انعقاد المجلس رقم 2 لعام 2020 في 6 مايو الماضي.