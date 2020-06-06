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نجاح دواء الفاموتيدين لعلاج عسر الهضم فى تخفيف أعراض كورونا.. دراسة توضح

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 ص
نجاح دواء الفاموتيدين لعلاج عسر الهضم فى تخفيف أعراض كورونا.. دراسة توضح علاج عسر الهضم
كتبت هند عادل

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أظهرت دراسة جديدة أن عقار الفاموتيدين  المسمى Pepcid AC الخاص بعلاج عسر الهضم  قد يساعد في تخفيف أعراض فيروس كورونا وتسريع الشفاء، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية هذه الدواء لا يستلزم وصفة طبية يتناوله ملايين الأشخاص لتخفيف حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

ونظر الباحثون في الولايات المتحدة إلى عشرة أشخاص بدأوا تناول الدواء كل يوم أثناء الإصابة بالفيروس التاجي أفاد البعض بأن سعالهم وضيق التنفس قد تلاشى بعد 24 ساعة وقال الأطباء إن كل مريض تحسن خلال 48 ساعة، وليس من الواضح حاليًا كيف يمكن أن يعمل فاموتيدين و يقول الخبراء إنه قد يوقف مباشرة عمل الفيروس أو يعزز جهاز المناعة.

علاج عسر الهضم

كان لدى جميع المرضى أعراض خفيفة ، مما يشير إلى أنه يمكن أن يفيد الآلاف الذين يهربون من نوبة حادة من كوفيد 19  ويوقفهم في نهاية المطاف في المستشفى، دعا الباحثون الآن إلى إجراء المزيد من التجارب على عقار عسر الهضم ، حيث يستمر السباق من أجل علاج لوقف الوباء.

Pepcid AC هو اسم العلامة التجارية في المملكة المتحدة لفاموتيدين ، وهو دواء عام يمكن أن يخفف من أعراض عسر الهضم، ينتمي الدواء إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مضادات مستقبلات الهيستامين 2 التي تساعد على التخلص من حمض المعدة، يمكن تناول فاموتيدين بجرعات 20-160 مجم ، حتى أربع مرات يوميًا ، لعلاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

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من جانب أخر تراجع علماء عن مقال في دورية طبية واسعة الانتشار خلص إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين يزيد احتمالات الوفاة لدى مرضى كوفيد-19، مما يزيد من الجدل بشأن عقار أشاد به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وتراجع ثلاثة ممن كتبوا المقال عما ورد به مشيرين إلى مخاوف من صحة البيانات الواردة في الدراسة.

وأثار العقار المستخدم لعلاج الملاريا جدلا لأسباب منها دعم ترامب له وكذلك تداعيات الدراسة التي نشرتها دورية لانسيت الطبية البريطانية الشهر الماضي وأدت لوقف عدة دراسات متعلقة بمرض كوفيد-19.

 

 


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