ميدان التحرير يتحول لمتحف عالمى مفتوح يجمع الحضارة والتاريخ.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير سليمان العطيفى

ظهر ميدان التحرير في أبهى صوره الرائعة بعد الانتهاء من تطويره وقرب افتتاحه والانتهاء من تحديث منظومة الإضاءه به لتظهر معالم الميدان بالكامل، خاصة بعد تثبيت المسلة المرعونية والكباش الفرعونية .

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير موسعة ليتحويل الميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية وسط الميدان، يحيطها 4 كباش فرعونية، يحيطهم نافورة مدرجة بوسط الميدان وحولهم النباتات وأشجار الزيتون.

و انتهت الأجهزة المعنية من دهان العقارات المطلة على الميدان، لتظهر بشكل موحد، يحافظ على الطراز المعمارى التي تشتهر بها، كما يتم إنارتها بالكامل بمنظومة إنارة على أعلى مستوى بالإضافة إلى إنارة كل جزء بالميدان ليشمل كل المباني الموجودة بما فيها المتحف والمجمع والعقارات.

وتم زراعة الميدان بالكامل بنباتات "أشجار نخيل مثمرة، وزيتون مثمر ونباتات بردى، وخروب وشجر جميز، وشجر مخيط، وسنط".

أما صينية ميدان التحرير فتم تنفيذ نافورة من ثلاث مستويات مدرجة تبدأ من قاعدة الكباش الفرعونية، ولن يتم تشغيل مضخات عالية لعدم التأثير على القطع الأثرية، بسبب بخار ورزاز المياه، وتم زراعة جزء يحيط بالنافورة الدائرية، بالزراعات الصغيرة ولن يتم وضع مقاعد للجلوس بالصينية، لتكون مزارا فقط ، كما تم تنفيذ نظام إضاءة نفذتها شركة الصوت والضوء، مع تنفيذ الإنارة على كل منشآت الميدان، والمسلة والكباش، والنافورة ليظهر الميدان بشكل رائع ويكون مزارا للسياح.

وشهد الميدان، أشهر ميادين مصر، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

وشهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير زراعة النخيل والزيتون ونباتات الزينة داخل أحواض متنقلة، بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع وزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

وانتهت وزارة الآثار من تثبيت مسلة الملك رمسيس بوسط الميدان بصينية التحرير، والتي تزن 90 طن، بالإضافة إلى قاعدة المسلة وقواعد الكباش الفرعونية، حيث تم نقل المسلة من منطقة صان الحجر بالشرقية، كما تم الانتهاء من تثبيت 4 تماثيل كباش تم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

























