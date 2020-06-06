اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 6/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 3:08   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:29 
 
موعد صلاة المغرب 6:55
 
ميعاد صلاة العشاء 8:26 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 
 
موعد صلاة العصر 3:37 
 
توقيت صلاة المغرب 7:02 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:36 م 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:02 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:24 م 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 
 
موعد صلاة العصر 3:12 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 م 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:02 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 

مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 م 
 
موعد صلاة العصر 3:37 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:04 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:23 م 
 

المدينة المنورة 

 

موعد صلاة الفجر 3:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:12 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:33 م 

الرياض 

 

موعد صلاة الفجر 3:27 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:05 م 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

موعد صلاة الفجر 2:56 
 
توقيت صلاة الظهر 11:38 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:40 
 
موعد صلاة العشاء 8:09 م 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:09 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:34 م 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 4:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:37 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:16 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

توقيت صلاة الفجر 3:04 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:47 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:46 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:17 م 
 

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