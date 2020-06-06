مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان يدرب الطلاب إلكترونيا لسوق العمل

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

يقوم مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان بتدريب الطلاب إلكترونيا وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل، من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى بيان على أنه فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لخطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على تطبيق التعلم الإلكترونى فى هذا الإطار نظم المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان دورات تدريبية أون لاين وذلك لتأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان يأتى مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان من ضمن ال14 مركز على مستوى الجامعات المصرية والذى يقوم بدوره فى التأهيل والتطوير للطلاب لإلحاقهم بسوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان استطاع أن يتحدى الظروف فى ظل إنتشار فيروس كورونا بالتواصل مع الطلاب إلكترونيا وقدم لهم العديد من الجلسات التعريفية والتسويقية وورش العمل أون لاين عبر تطبيق زووم، وذلك فى ضوء احتياجات الطلاب وتقديم المساعدةلهم والعمل على تلبية ما يشغلهم وتذليل ما يقابلهم من صعوبات وعقبات ، وضمن الدور الفعال الذى يقوم به المركز وهو رفع مستوى أداء الطلاب ومهاراتهم والتى تساعدهم فى مواجهة تحديات سوق العمل العصرية.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان عقد العديد من ورش العمل أون لاين والتى كانت فعاليتها عن : كيفية كتابة البحث الجامعى وتنسيقه وكيفية رفع الأبحاث على المنصة، بالإضافة إلى كيفية ربط هذه المهارات المكتسبة من كتابة البحث الجامعى فى التوظيف واحتياجات سوق العمل وما هى الوظائف التى تتطلب هذا النوع من المهارة)

وقد شارك فيها كلا من أعضاء هيئة التدريس الدكتور ناصر محمد مدير وحدة التعلم الإلكترونى بمركز المعلومات والدكتورة ريهام فؤاد محمد، مدرس الأدب الإنجليزى بكلية الآداب جامعة أسوان والدكتورة مى إسماعيل محمد مدرس الأدب العربى بكلية الآداب جامعة أسوان، والدكتورة حنان مصطفى محمود مسؤول التوظيف بمركز التطوير المهنى ومدرس اللغة الفارسية بكلية دار العلوم جامعة أسوان والمهندس أحمد سعيد إسماعيل القاضى مطور محتوى بوحدة التعلم الإلكترونى جامعة أسوان، والمهندس تامر عاطف منسق بمركز التطوير المهنى بجامعة أسوان.