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لطلاب أولى وثانية ثانوى اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط

السبت، 06 يونيو 2020 11:15 ص
لطلاب أولى وثانية ثانوى اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم السبت نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الإلكترونى الذى عقد خلال مايو الماضى، لقرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر أن تتيح الوزارة للطلاب معرفة نتائجهم إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط التالى " https://thaneduone.emis.gov.eg/.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس بإحمالى 15 مليون بحث.
 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

بواية الثانوية العامة

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