اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 12:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف يمكن للفيروسات أن تفقد قوتها على مدار الوقت؟

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 م
كيف يمكن للفيروسات أن تفقد قوتها على مدار الوقت؟ لماذا تضعف الفيروسات
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تزايد تصريحات عدد من الأطباء فى إيطاليا وأمريكا بتضاعف قوة فيروس كورونا وتسجيل عدد أقل من الإصابات الآن بين المرضى، مقارنة بين ذروة الأحداث خلال شهرى مارس وأبريل، نتعرف على كيفية فقدان الفيروسات قوتها على مدار الوقت.

ووفقًا لتقرير جريدة "ديلى ميل" البريطانية" فمن المعروف أن الفيروسات تتغير بمرور الوقت لأنها تخضع لطفرات جينية عشوائية، وذلك بنفس الطريقة التي تخضع لها جميع الكائنات الحية.

ويمكن أن يكون لهذه الطفرات تأثيرات مختلفة، ولن يحدث الكثير منها إلا لفترة وجيزة، ولن تصبح تغييرًا دائمًا حيث تحل الأجيال الجديدة من الفيروسات محل الطفرات المتحولة، ومع ذلك، ووفقًا للتقرير فقد تتحول بعض الطفرات إلى فائدة للفيروس، ثم تنتقل إلى الأجيال المقبلة.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبح الفيروس أقل خطورة على مضيفه - أي أنه يتسبب في أعراض أقل أو وفاة أقل - فقد يجد أنه قادر على العيش لفترة أطول والتكاثر أكثرعلى مدة طويلة.

ونتيجة لذلك، يتم إنتاج المزيد من هذه الفيروسات الأقل خطورة وقد تستمر في الانتشار بشكل أكثر فعالية من الإصدارات الأكثر خطورة، والتي يمكن القضاء عليها عن طريق الأدوية لأن المزيد من الناس يدركون أنهم مرضى، على سبيل المثال.

وفي شرح لدراسة علمية عن فيروس نقص المناعة البشرية، قالت هيئة الصحة البريطانية NHS في عام 2014: "إن الاستراتيجية التطورية المثلى للفيروس هي أن تكون معدية (لذلك تخلق المزيد من النسخ عن نفسها) ولكنها غير قاتلة (لذلك لا يموت السكان المضيفون بسهولة).

 


فيروسات

قلة قدرة الفيروسات

الطفرات المتحولة

طفرات جينية عشوائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة