ظهور "سبايدرمان" في احتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية.. فيديو

كتب محمد سعودي

لا تزال موجة الغضب تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة الشاب الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، حيث يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم بطرق شتى فتارة يرتدى أحدهم شخصية "الجوكر" وتارة أخرى يجسد آخر شخصية "باتمان" وهذه المرة جسد أحد المتظاهرين شخصية "سبايدر مان".

Spider-Man at Manhattan bridge pic.twitter.com/ycA58KVUGS — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) June 3, 2020

وأظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المحتجين يرتدي ثياب الرجل العنكبوت الشهير بـ"سبايدرمان" التي عرفها الكثيرون من خلال سلسلة أفلامه المرتبطة بتحقيق العدالة ضد الشر مع فريق يضم "سوبرمان" و" باتمان" وغيرهم.



ظهور سبايدرمان في احتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية

وحقق الفيديو الذي تداوله الكثيرون عبر موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام"، عشرات الآلاف من المشاهدات، حيث كان يظهر الشخص الذي يجسد "سبايدر مان" في أحد زوايا الجدران.

وشهدت كندا وبريطانيا وهولندا وغيرها من دول العالم، مظاهرات حاشدة واحتجاجات غاضبة ضد الممارسات التي ترتكبها قوات الشرطة الأمريكية بحق السود في الولايات المتحدة.



ظهور سبايدرمان في احتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية

وتسود الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس.

وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.