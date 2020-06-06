اليوم السابع
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ضبط 67 شخصا اخترقوا حظر التجوال بطوخ

السبت، 06 يونيو 2020 08:11 م
ضبط 67 شخصا اخترقوا حظر التجوال بطوخ حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط 67 شخصا اخترقوا حظر التجول بمدينة طوخ، وتمكن مأمور مركز شرطة  طوخ، بالأمس من ضبطهم ليتم تحرير محاضر لهم واتخاذ  كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمني لـ"اليوم السابع"،  أنه تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلي أن بعض قري المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل   سوي بعض الحالات الفردية  بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن ناحيته أكد محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال  المخالفين لهذه القرارات.

 

 


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