اليوم السابع
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صور.. محافظ كفر الشيخ فى جولة: دى فوضى ولازم رفع الإشغالات وإعادة تخطيط الشوارع

السبت، 06 يونيو 2020 04:21 م
صور.. محافظ كفر الشيخ فى جولة: دى فوضى ولازم رفع الإشغالات وإعادة تخطيط الشوارع جولة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن غضبه الشديد للإشغالات التى شاهدها خلال جولته بشوارع المحافظة ،وخاصة احتلال لأصحاب معارض سيارات للأرصفة وجزء من الشوارع وخاصة شارع المصنع، وشارع مصنع الزيوت، وعدم نظافة الحدائق، و قرر توقيع غرامة على الأهالى فى حالة القائهم القمامة بالحدائق الواقعة بين العمارات السكنية، قائلاً: "دي فوضى ولازم رفع الإشغالات وإعادة تخطيط الشوارع".

 

وقال المحافظ ،لـ"اليوم السابع" يتم إعادة تخطيط الشوارع ،لإعادتها لما كانت عليه وفقط التخطيط لمدينة كفر الشيخ، فقد حدث تشوه فى الفترة الأخيرة، ومن خلال التنسيق مع إدارة المرور ومديرية الأمن وإدارة  التنسيق الحضارى، سيتم تنسيق الشوارع لتكون اتجاه واحد وإزالة التعديات على الأرصفة ،وسيتم إعادة التنسيق الحضارى بها وسنبدأ بـ 3 شوارع شارع نبوى المهندس، وإبراهيم المغازى والخليفة، وسيتم رفع الإشغالات بشارع المصنع، وشارع مصنع الزيوت، مشدداً على عدم وجود إشغالات.

 

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

 

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتخفيف الإزدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعى المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلاً عن إستكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رفع كافة الإشغالات بالموقف، ومخلفات التطوير، لتحقيق السيولة المرورية لأصحاب المركبات، وإزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الموازى لإدارة المرور بالعاصمة.

 

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بإنشاء حديقة عامة بجوار الموقف الجديد بدايةً من المسجد الملحق بالموقف حتى ميدان الملك عبدالله، وذلك لتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية لأهالى المحافظة.

 

ووجه محافظ كفرالشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، فضلاً عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت، والمواقف، والميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحد من انتشاره.

 

كما تفقد عدداً من شوارع العاصمة، مكلفاً برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، و إزالة كافة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

 

وتفقد شارع النبوى المهندس، و إبراهيم المغازي، والخليفة المأمون، فضلاً عن شارعى مخزن الزيت، والمصنع، ودوران الـ 47، وحديقة دار الأيتام الرضع، مكلفاً بتطويرهم ورفع كفاءتهم لإظهار المحافظة بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق، وتسهيلاً للحركة المرورية للمواطنين.

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات، وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول بجميع شوارع العاصمة بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مكلفاً برفع كافة الإشغالات، لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

 

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