اليوم السابع
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صور.. ضبط فستان زفاف محشو بالهيرويين فى لبنان قبل سفره إلى إفريقيا

السبت، 06 يونيو 2020 02:46 م
صور.. ضبط فستان زفاف محشو بالهيرويين فى لبنان قبل سفره إلى إفريقيا ضبط فستان زفاف محشو بالهيرويين
كتب وكالات

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كشفت القوى الأمنية اللبنانية، عملية تهريب مخدرات بطريقة لا تخطر على بال، إذ عمد المهربون إلى استخدام ما يمثل أكبر فرح فى حياة الإنسان، لتهريب مواد تقضى عليه وتؤدى إلى إعدامه ببطء، بحسب "روسيا اليوم" .

فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان فى بيان لها أنه "فى إطار ملاحقة تجار ومهربى المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزى فى وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ، تحتوى على مواد مخدرة معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا، بواسطة إحدى شركات الشحن، بحيث تم ضبطها، وتبين أنها تحتوى على /2,2/ كيلو جرام، من مادة الهيرويين".

وأضافت المديرية أنه "نتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تبين أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام خلوية خصصت لهذه العملية وقد جرى إتلافها، كما تم تحديد هوية أحد الضالعين فى هذه العملية وتوقيفه، ويدعى -  ي. أ. (مواليد عام 1976، لبناني)، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقى المتورطين".

المضبوطات (1)
المضبوطات 

 

المضبوطات (2)
الشخص المضبوط بالهروين

 

المضبوطات (3)
المضبوطات 

 

المضبوطات (4)
المضبوطات 

 

 


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