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صحة بني سويف: تعافى 3 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل المدينة الجامعية

السبت، 06 يونيو 2020 11:20 م
صحة بني سويف: تعافى 3 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل المدينة الجامعية المدينة الجامعية ببني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الصحة ببني سويف مساء  اليوم  السبت،  تعافي 3 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا  وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 160 حالة لمواطنين غادروا مستشفى العزل منذ تشغيلها في الرابع من شهر مايو الماضى.

وأضاف في بيان صحفي إن الطاقم الطبي يتولى استقبال المرضي ومرافقتهم إلي حجراتهم و متابعة تناولهم الأدوية، ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة الخاص بمرضي فيروس كورونال داخل المدينة الجامعية المخصصة لعزل  الحالات الإيجابية بفيروس كورونا ، والمستقرة صحيا ولا تتطلب الدخول للمستشفيات  ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

وأكد محافظ بني سويف، على مواصلة الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب، مهنئا المتعافين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى بالشفاء والعودة إلي منازلهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة على الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد والمستقرة   لحين التعافي التام والخروج، عن طريق مديرية الصحة ، حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.

 

 


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