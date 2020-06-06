شاب من الدقهلية يقود أول توك توك فى شوارع بولندا .. فيديو

كتبت - إيمان مهنى

وثق شاب مصري من محافظة الدقهلية ومقيم بدولة بولندا، ظهور أول توك توك في شوارع المدينة، وظهر الشاب في مقطع فيديو متداول، خلال قيادته لسيارته بأحد شوارع بولندا الرئيسية وجود توك توك يخرج منه أصوات مهرجانات، فتتبعه حتي توقف بجوار أحد المحلات، الذي لاحظ أن يقوده شاب ملامحه مصرية، فوجه له السؤال: "من أين أنت"، أجابه أنه مصري من الدقهلية من مدينة المنزلة، ويعمل علي توك توك هنا في بولندا .

وبدا علي الشابين إعجابهم بالتوك توك وبالصوت الصاخب من الموسيقى عبر مكبرات الصوت داخله ولمبات الإضاءة .

يذكر أن توك توك وهو مركبة نارية ذات ثلات عجلات، تستخدم غالبا كوسيلة للانتقال بالأجرة وينتشر التوكتوك بكثرة في البلاد الأسيوية ولا سيما في البلاد العربية منها مصر الذي ظهر فيها منذ ربع قرن الماضي لتنشر بصورة كبيرة خلال 10 سنوات بعد 25 يناير داخل الطرق للرئيسية و العامة .

ومن أول الشركات المنتجة للتوكتوك هي شركة باجاج الهندية، وهي نفس الشركة المنتجة للفيسبا التي انتشر استخدامها بصورة كبيرة في الثمانينيات. ثم بدأت شركات أخرى بتصنيع التوكتوك بالاخص في تايلاند.

وبدأ ظهور التوكتوك في البلاد العربية بكثرة مع دخول الالفية الثانية، على الرغم من إنتشار التوكتوك في الهند في أوائل الستينيات.

وكثير من الدول تعتبر التوكتوك مركبة غير مطابقة للمواصفات الأمنية، وذلك لعدم اتزانه وعدم صلابة هيلكه الخارجي، عدم وجود أبواب أو احزمة امان يعرض الركاب للخطر في حالة الحوادث. وبالتالي ترفض كثير من الأنظمة المرورية صرف لوحات ترخيص للتوكتوك لاعتقادها في عدم صلاحيته للسير في طرق المدينة، بالرغم من ذلك لم يمتنع الكثير من السائقين عن قيادته، وأصبح من الشائع رؤية التوكتوك ينطلق في أنحاء المدن بدون لوحات رقمية أو ترخيص .