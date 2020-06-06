خسوف شبه ظلى للقمر ومراكز الفلك تسجل خفوت ضوؤه فى عدد من الدول العربية..صور

كتب هيثم سلامة

شهدت الكرة الأرضية ، مساء اليوم الجمعة خسوف شبه ظلى للقمر، التي تعتبر ثانى ظاهرة للخسوف في العام الحالي 2020، فيما كان العديد من مراكز الفلك والهواة يستطلعون القمر ونشر مركز الفلك الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، صورة للخسوف شبه الظلى الجزئى للقمر من مدينة أبو ظبى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" تصوير مركز الفلك الدولي لخسوف شبه الظل الجزئي للقمر من أبوظبي وقت الذروة، ويلاحظ خفوت بسيط بإضاءة القمر في أسفل يمين القمر بجانب الفوهة الكبيرة".





كما شارك العديد من رواد تويتر من محبى الفلك صورا لخسوف القمر من العديد من البلدان العربية في سلطنة عمان ولبيا.

الغيوم حجبت عنا القمر اليوم أثناء ظاهرة #خسوف_شبه_الظل

الذي وصل لذروته قبل قليل

ولم يلاحظه أحد لذا سمي #الخسوف_الكاذب



سيتكرر #خسوف_القمر بعد شهر تماما

يوم ٥ يوليو بعد #كسوف_الشمس وأيضا سيكون من نوع شبه الظل

لكن بنسبة أقل ٣٥%

غير ملاحظ من #السعودية ولا دول الخليج pic.twitter.com/Zdw5Ta7SQE — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) June 5, 2020









يشار إلى أن ذلك الخسوف لم يُمكن رؤيته بالعين المجردة لكن أمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، وقارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

واستغرقت جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً، وكانت بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً مساء و نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.