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خسوف شبه ظلى للقمر ومراكز الفلك تسجل خفوت ضوؤه فى عدد من الدول العربية..صور

السبت، 06 يونيو 2020 12:15 ص
خسوف شبه ظلى للقمر ومراكز الفلك تسجل خفوت ضوؤه فى عدد من الدول العربية..صور خسوف القمر
كتب هيثم سلامة

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شهدت الكرة الأرضية ، مساء اليوم الجمعة خسوف شبه ظلى للقمر، التي تعتبر ثانى ظاهرة للخسوف في العام الحالي 2020، فيما كان العديد من مراكز الفلك والهواة يستطلعون القمر ونشر مركز الفلك الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، صورة  للخسوف شبه الظلى الجزئى للقمر من مدينة أبو ظبى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" تصوير مركز الفلك الدولي لخسوف شبه الظل الجزئي للقمر من أبوظبي وقت الذروة، ويلاحظ خفوت بسيط بإضاءة القمر في أسفل يمين القمر بجانب الفوهة الكبيرة".

مركز الفلك الدولى
 

كما شارك العديد من رواد تويتر من محبى الفلك صورا لخسوف القمر من العديد من البلدان العربية في سلطنة عمان ولبيا.

خسوف القمر (1)
 
خسوف القمر (2)
 

 

خسوف القمر (3)

 

يشار إلى أن ذلك الخسوف لم يُمكن رؤيته بالعين المجردة لكن أمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، وقارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

خسوف القمر (4)

واستغرقت جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً، وكانت بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً مساء و نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.

 

 

 

 


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ظاهرة الخسوف

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الفلك الدولى

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