اليوم السابع
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خبير لغة الجسد يكشف أسرار "العطس" وعلاقته بشخصيتك

السبت، 06 يونيو 2020 10:00 م
خبير لغة الجسد يكشف أسرار "العطس" وعلاقته بشخصيتك العطس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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العطس من أبرز الأعراض التى تدل على الإصابة بالفيروسات والعدوى وعن طريقه قد تنتقل العدوى من شخص لآخر، ولكن هناك أنواع من العطس والتى تختلف من شخص لآخر وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية، قال خبير لغة الجسد روبن كيرمود إن كل أنواع العطس تدل على اختلاف الشخصيات وهى:

1:العطاس الصامت، هذا نوع من الأشخاص لا يرغبون في لفت الانتباه إلى أنفسهم، وهو الشخص الذي يمسك  أنفه أو لا يصدر صوتًا، ويكون خجولا.

2:العطاس المعتذر، وهو شخص يعتذر قبل وبعد وربما حتى أثناء العطس، ودائما يكون هذا الشخص مهذب وخجول.

3:العطاس الصاخب، وهم غالبًا من الرجال، نادرًا ما يغطى هؤلاء الأشخاص أفواههم ويفتخرون جدًا بحجمها.

4:المغني الصوتي، وهو شخص يشعر أن له كل الحق في العطس ولكنه يحاول أن يكون مهذبا اجتماعيا، وعادة ما يكون واثقًا من نفسه.

5:العطاس الكوع، هذا الشخص يحب اتباع القواعد ، ومع إرشادات COVID-19 الأخيرة التي تنص على أن العطس في مرفقك هو الطريقة الأكثر صحية للعطس إذا لم يكن لديك منديل، فهو على الهدف مباشرة، هذه الشخصية تدرك نفسها وتراعيها، ودائما يخاف على غيره ويشعر بالمسئولية.

6:محاولة عدم العطس، وهذا هو أفضل ما يرضي الناس، وهو الشخص الذي لا يريد خلق مشهد أو إثارة ضجة، الشخصيات تبقى دقيقة مع نفسها ولا تتأثر بسهولة

7:العطاس المتكرر، تم ذلك بشكل عام من قبل شخص يريد أن يكون مركز الاهتمام، فكثير منا يعطس بشكل روتيني في الأنماط، غالبًا ما بين مرتين وخمس مرات ، لكن لا يجب أن يكون صوته غير مركزي".

 


العطس

انواع العطس

شخصيتك من العطس

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