حى ثان طنطا يشن حملات مكبرة لرفع القمامة .. صور

الغربية - محمد طارق

شن جهاز النظافة التابعة لحى ثان طنطا فى محافظة الغربية ، حملات مكبرة برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى ، لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية ونطاق التجميع ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

حيث أسفرت الحملة عن رفع القمامة والمخلفات والتراكمات بمنطقة تل الحدادين والجلاء وبشارع جانبية القرشى اتجاه المقابر ، كما قامت الحملة بتطهير وتعقيم الشوارع لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكان الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، قال انه تم البدء فى أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن إنشاء السور بداية لأعمال التطوير بالمصنع للحفاظ عليه من السرقات ، موضحا اسناد أعمال تطوير المصنع للهيئة القومية للإنتاج الحربي ، حيث يتوقع أن تنتهى كافةً أعمال التطوير للمصنع خلال 6 شهور .

جدير بالذكر ، أن الدكتور أحمد عطا ، قد ترأس اجتماعا مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تحديد جدول زمنى للأعمال بمصنع المحلة الكبرى خلال الفترة القادمة شامل مواعيد إنهاء التعاقد للإستيراد والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ، بما يضمن وصع خطة لإستيعاب كميات القمامة اليومية خلال مدة المشروع.



حملات رفع القمامة.



حملات رفع القمامة



رفع القمامة