اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حلفاء ميركل ينتقدون قرار ترامب خفض القوات الأمريكية فى ألمانيا

السبت، 06 يونيو 2020 03:17 م
حلفاء ميركل ينتقدون قرار ترامب خفض القوات الأمريكية فى ألمانيا عناصر من الجيش الامريكى
برلين (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد نواب بارزون من التكتل المحافظ الحاكم لألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل اليوم السبت قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إخراج 9500 جندى أمريكى من ألمانيا، وستقلل الخطوة عدد القوات الأمريكية فى ألمانيا من 34500 إلى 25 ألفا.

 

وقال يوهان فادفول المتحدث باسم السياسة الخارجية لتكتل حزبى الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاجتماعى المسيحى فى البرلمان لرويترز "الخطط تظهر مجددا أن إدارة ترامب تتجاهل مهمة مبدئية فى القيادة ألا وهى مساهمة شركاء التحالف فى عمليات صنع القرار".

 

وأضاف أن كل الدول المشاركة فى حلف شمال الأطلسى تستفيد من ترابط الحلف بينما يصب الخلاف فى صالح الصين وروسيا، وقال "يجب أن يحظى هذا بمزيد من الاهتمام فى واشنطن".

 

كما اعتبر فادوفول أن ذلك يشكل "جرس إنذار آخر" للأوروبيين لوضع أنفسهم فى موقع أفضل فيما يتعلق بالسياسة الأمنية، وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.

 

وقال أندرياس نك، وهو عضو أيضا فى لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان، لدويتشه فيله إن الدلائل تشير إلى أن "القرار ليس فنيا بل لدوافع سياسية بحتة".

 

وقال مسؤول أمريكى طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا من جانب الجنرال مارك ميلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وليس لها علاقة بالتوترات بين ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى أحبطت خطة ترامب استضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر.

 

وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور فى العلاقات بين برلين وواشنطن التى كثيرا ما شابها التوتر خلال رئاسة ترامب. وحث ترامب ألمانيا على زيادة الإنفاق الدفاعى واتهم برلين بأنها "أسيرة" لروسيا بسبب اعتمادها عليها فى مجال الطاقة.

 

 


ألمانيا

أخبار ألمانيا

ترامب

القوات الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة