تولى العميد هشام الطماوى منصب مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات استثنائية، كان أبرزها تولي العميد طارق صلاح منصب مفتش شمال قطاع الجيزة، وجاء بديلا له فى منصبه السابق العميد هشام الطماوي، كمأمور لقسم شرطة ثالث أكتوبر.

وكانت آخر حركة تنقلات اعتمدها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، في شهر ديسمبر العام الماضي، لضباط النظام، شملت ، حركة تنقلات داخلية لضباط النظام، شملت نقل العميد مصطفى زهران من مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى مأمور قسم ثان أكتوبر، ونقل العميد إبراهيم سلطان، من منصب مأمور قسم ثان أكتوبر، إلى منصب مأمور قسم أول الشيخ زايد.

كما شملت الحركة نقل المقدم محمد ربيع محمد من إدارة شرطة الترحيلات، إلى منصب نائب مأمور قسم الوراق، ونقل المقدم أحمد عبد السلام نائب مأمور قسم ثان الشيخ زايد، إلى منصب نائب مأمور قسم أول أكتوبر.

وتضمنت الحركة نقل المقدم محمود صبري أحمد، من إدارة الترحيلات، إلى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، والمقدم مصطفى سامى، من الإدارة العامة لشرطة النجدة، إلى إدارة شرطة الترحيلات، والرائد رامى حاتم شربينى، من إدارة الترحيلات، إلى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، الرائد حاتم وحيد محمود، من إدارة الترحيلات، إلى قسم شرطة العجوزة، والنقيب محمد زكى محمود، من إدارة الترحيلات، إلى إدارة تأمين الطرق والمنافذ.