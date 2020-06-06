تعرف على قضايا رصدتها إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، فى كشف ملابسات وغموض قضايا السرقة وضبط مرتكبيها، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بجميع الوقائع ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، عن تمكن مباحث قسم شرطة الزيتون ، من ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (أجهزة ومتعلقات) من داخل مسكن أحد الأشخاص، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

كما تمكن مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".. واعترف بإرتكاب 7حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم أوسيم بالجيزة "له معلومات جنائية") حال قيامه بعرض (أتوبيس رحلات) مُنتهى التراخيص منذ عام 2017م للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، بمناقشته أقر بعمله على السيارة كسائق وقيامه بسرقتها من مالكها بأسلوب "المغافلة" بقصد بيعها كخردة لشراء مواد مخدرة بقصد التعاطى.

وضبطت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة أحد المساكن بدائرة القسم، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأرشد عن المضبوطات.

وتمكن مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط (شخصين، مقيمان بأسيوط) لقيامهما بإرتكابه واقعة سرقة 8 هواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" وتصريف المسروقات لدى عملائهما (صاحبى محلين لبيع الهواتف المحمولة).

ونجح رجال مباحث قسم شرطة البساتين ، من ضبط (ثلاثة أشخاص - يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية "لإثنين منهم معلومات جنائية")لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك تاجر مواد غذائية"بدائرة القسم، حيث تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة"مستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وإعترفوا بإرتكابها وأرشدوا عن جزء من المسروقات.

وتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان ، من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة (3 شاشة كمبيوتر، 2 أنبوبة بوتاجاز من داخلها) من داخل غرفة الحاسب الآلى بإحدى المدارس بدائرة القسم، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى (صاحب كشك، مقيم بدائرة القسم)، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.