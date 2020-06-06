تخصيص 8 مستشفيات تعليمية لحالات الاشتباه بكورونا بطاقة 3400 سرير

وأضاف رئيس هيئة المستشفيات التعليمية : المستشفيات مخصصة لإستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكده مع إجراء أي تدخل مطلوب لمرضى كورونا مثل جراحات العظام والجراحات العامة والولادة والغسيل الكلوى وحتى التدخلات الدقيقة مثل القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجميعها بالمجان لمرضى كورونا ، على ان تعمل الثلاث مستشفيات المتبقية بصورة جزئية فى استقبال وفرز وعزل حالات مصابى كورونا.

وأضاف فوزى أن بعض هذه مستشفيات شهدت بالفعل اجراء العديد من حالات الولادة والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوى لمرضى كورونا (كوفيد-19).

وأكد على ضرورة الإلتزام بالمسارات الآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى وبكافة معايير مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة.