اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. محاكمة سما المصرى فى قضية التحريض على الفسق والفجور

السبت، 06 يونيو 2020 08:00 ص
اليوم.. محاكمة سما المصرى فى قضية التحريض على الفسق والفجور سما المصرى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، 6 يونيو 2020، جلسات عدة أبرزها محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، ووفق أوراق القضية، تواجه سما المصرى اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم بتكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.

بينما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985 ، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.

 


محاكمه سما المصرى

التحريض على الفسق

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات

التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة