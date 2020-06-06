اليوم.. محاكمة سما المصرى فى قضية التحريض على الفسق والفجور

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، 6 يونيو 2020، جلسات عدة أبرزها محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، ووفق أوراق القضية، تواجه سما المصرى اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم بتكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.

بينما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985 ، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.